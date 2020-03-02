02.03.2020 | 09:51

После расставания с Муратом Налчаджиоглу певица Ани Лорак в одиночку воспитывает их общую дочь Софию. Однако на сей раз бывший супруг артистки смог воссоединиться с наследицей.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу оформили развод зимой 2019 года. Поводом послужило резонансное видео, на котором тогда еще муж певицы весело проводил время в ночном клубе. Компанию ему составила молодая девушка, которую Мурат недвусмысленно обнимал и трогал за разные интимные места.

Разразился скандал. Немедленно поползли слухи, что муж был давно неверен вечно гастролирующей по разным городам и странам супруге, а это видеосвидетельство стало просто последней каплей в чаше терпения Ани Лорак. После оформления развода Мурат Налчаджиоглу хотел судиться за имущество артистки, однако по каким-то причинам передумал и отозвал иск.

Возможно, это решение повлияло на то, что после расставания Мурат и Ани остались в достаточно хороших отношениях для того, чтобы артистка позволяла бывшему мужу видеться с их дочкой Софией. Отметим, что девочка живет и учится в Москве, а вот ее папа проживает в Киеве. Чтобы встретиться с отцом, София отправилась в столицу Украины.

У себя на страничке в социальной сети "Инстаграм" Мурат Налчаджиоглу опубликовал ряд фотографий и коротких видео, на которых продемонстрировал, как проводит день с единственной наследницей. Папа и дочь отправились в развлекательный центр "Экспериментариум", а потом зашли перекусить. Разумеется, Мурат и София зашли и в магазин игрушек.

Ранее в откровенном интервью Ани Лорак призналась, как непросто ей далось расставание с мужем. "Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод – это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут", – рассказала Ани Лорак.

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