02.03.2020 | 13:04

Накануне, 1 марта, свой юбилей отметила одна из самых сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса – певица Анна Семенович. Популярная артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что сделала операцию по уменьшению груди.

Анна Семенович прославилась не только благодаря своему спортивному прошлому (она профессионально занималась фигурным катанием), участием в певческой группе "Блестящие", катанием в ледовых шоу, съемкам в различных шоу, ведением концертов, но и пышной груди. Много слухов и разговоров в Сети ходило вокруг внушительного бюста артистки. То и дело говорили, будто Анна вставила себе имплантаты, чтобы ее грудь смотрелась больше.

Однако в недавнем откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" она призналась, что у нее гигантомастия. При этом Анна не скрывает, что когда-то действительно делала операцию на груди, однако речь шла об уменьшении, а не об увеличении. "Потому что жить с большим бюстом не так просто, как может показаться", – объяснила Семенович.

Артистка рассказала, что решилась лечь под нож хирурга, потому что в какой-то момент ее большая грудь стала для нее реальной проблемой. "Именно грудь стала моим комплексом. Я начала прятать ее за водолазками, а потом и вовсе решилась на операцию по уменьшению", – цитируют Анну Семенович "Аргументы и факты".

К счастью, сейчас певица приняла себя со всеми своими недостатками и достоинствами. А 1 марта Анне Семенович исполнилось 40 лет. В отличие от прочих знаменитостей, которые тщательно скрывают свой возраст, артистка не боится признаться в своих цифрах. "Сегодня мне 40 и это прекрасно! Девочки если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько на сколько мы себя чувствуем, я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27 и это не магия, это мое намерение! Мы управляем этой реальностью и только нам решать сколько нам лет (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Анна Семенович у себя в "Инстаграм".

Она опубликовала фотографию, сделанную на борту самолета. Ранее в интервью певица сообщила, что не будет широко праздновать свой юбилей. Вместо этого она отправится со своим любимым мужчиной в страну, где еще не бывала. "Я люблю свою жизнь, я люблю своего мужчину, я люблю свою работу и главный секрет моей молодости, это любовь", – заявила счастливая именинница.