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Полезное | «Судили и затыкали»: Лазарев устроил чудовищный скандал на шоу

01.03.2020|17:14
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Певец Сергей Лазарев устроил нешуточный скандал в новом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе". Зрители программы смогли видеть громкий спор между Лазаревым и поэтом-песенником Осиашвили.

Яблоком раздора между музыкантами стало одно из выступлений конкурсантов, на котором была исполнена композиция на английском языке. Дело в том, что Лазарев нередко исполняет иностранные песни, а Осиашвили работает исключительно над русскоязычными композициями.

Лазарев подробно объяснил свою позицию в "Инстаграм". Певец признался поклонникам, что терпеть не может стереотипного мышления и штампов. "Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет! Меня самого так часто в этой жизни "судили" и "затыкали" из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке. Я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим", – признался артист.

Напомним, ранее Сергей Лазарев получил сюрприз от старшего наследника. Пятилетний Никита поздравил отца с Днем защитника Отечества.

Мальчик выучил стихотворение и зачитал на камеру. "Спасибо, милый папочка, что ты достался мне! Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. Хочу, чтобы ты счастлив был, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов", – сказал Никита Лазарев.

Источник — dni.ru
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