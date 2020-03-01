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Полезное | «Сильно плакала»: изменившаяся Вика Цыганова помолилась в церкви

01.03.2020|12:59
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Певица Вика Цыганова часто посещает храм. В церкви знаменитость не стесняется выражать эмоции.

56-летняя певица отчиталась о походе в божий дом. Артистка сообщила, что послушала хорошую проповедь священника.

По словам артистки, люди склонны хотеть все и сразу. "Помолились один раз, другой ...бросили и забыли ,,,, а молитва должна быть настойчивой, постоянной , я конечно говорю и подразумеваю духовное совершенство, безумный мир уводит человека в сторону....подальше от истины (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – рассудила Вика в личном "Инстаграм".

Артистка пожелала подписчикам солнца в душе. Цыганова призвала народ провести день с благодарностью.

Также вокалистка опубликовала фото. В кадре она позирует на фоне амвона. Поклонники не сразу узнали знаменитость. Одна из обывательниц отметила, что артистка выглядит не так как всегда.

Вика Цыганова нашлась с ответом. "А почему я должна быть похожа? Я плакала, не выбирала правильных поз", – написала артистка. После этого знаменитость добавила, что на одной из служб "сильно плакала за добрых людей".

Источник — dni.ru
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