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Полезное | Надежда Бабкина не живет с молодым любовником

01.03.2020|12:55
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Надежда Бабкина сообщила, что больше не живет с Евгением Гором. Певица сознательно выбрала одиночество.

Исполнительница стала гостьей шоу "Секрет на миллион" на НТВ. В эфире программы Надежда Бабкина сделала сенсационное заявление. Оказывается, она 69-летняя звезда живет отдельно от своего молодого избранника Евгения Гора.

Певица заявила, что решила какое-то время побыть одна. По ее словам, это совсем не скучно, как считают некоторые. При этом Надежда Бабкина дала понять, что это вовсе не значит, что они с Евгением Гором расстались навсегда.

Сейчас возлюбленный знаменитости приходит к ней в гости. обоих такие отношения устраивают. А на сплетни и домыслы Надежде Бабкиной наплевать. Она заявила, что за много лет у нее на подобные вещи выработался иммунитет.

За 17 лет, которые артисты находятся вместе, как их только не обсуждали. По словам Надежды Бабкиной, избранник, который младше на 30 лет, никак от нее не зависит и не использует ее имя в личных целях. У Евгения Гора имеется собственный успешный бизнес.

Напомним, Надежда Бабкина была официально замужем один раз. С 1974 по 1991 год ее супругом был барабанщик ВИА "Самоцветы" Владимир Заседателев. У пары есть сын Данила. С Евгением Гором певица пока так и не дошла до ЗАГСа.

Источник — dni.ru
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