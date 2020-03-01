Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 мар 2020|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Полезное | «Дышать тяжело»: у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем из-за несчастного случая

01.03.2020|17:25
Печать

У актера Михаила Ефремова серьезные проблемы со здоровьем. Во время отдыха за даче актер неудачно упал и повредил ребро.

После несчастного случая Ефремов испытывает проблемы с дыханием и не может полноценно работать на съемочной площадке. Артист рассказал, что не хотел обращаться к врачу.

Михаил посетовал на то, что общественность обязательно припишет травму к состоянию алкогольного опьянения. Однако Ефремов уверяет, что в момент падения был абсолютно трезв.

Вместе того, чтобы поехать к доктору, актер прямо из Юрмалы отправился в Москву для съемок сериала. "Мне трудно об этом говорить – дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", – заявил актер в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Напомним, ранее 19-летняя дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной поделилась грустными новостями. Она сообщила, что разум матери угасает по воздействием спиртного.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.03.2020 17:44|

penzainform.ru писал(a):

в момент падения был абсолютно трезв.
Это чревато, нельзя менять образ жизни, вот и ответка.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте