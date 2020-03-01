01.03.2020 | 13:21

Ксения Собчак хорошенько прошлась по поющей телеведущей Ольге Бузововой. Журналистка иронично прокомментировала желание звезд шоу-бизнеса стать частью политического процесса.

За последний месяц сразу несколько знаменитостей выразили озабоченность происходящим в России. Например, лидер группы "Ленинград" даже вступил в Партию роста. Его примеру последовали певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин. Знаменитое семейство решило основать политическую организацию "Сильные женщины".

Заметив некоторую тенденцию, Ксения Собчак разрешила себе пофантазировать о том, кто еще из звезд шоу-бизнеса мог бы основать партию. Теледива включила в свой список Ольгу Бузову, Ирину Аллегрову, Григория Лепса, рэпера Тимати и певца Элджея. Журналистка даже создала слоганы и программные тезисы для каждой из знаменитости.

По мнению Собчак, Бузовой следует основать объединение "Брошенки России". В качестве программного тезиса Ксения предложила Ольге слова из композиции "Мало половин": "Сделав выводы, я остаюсь настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть".

Ирине Аллегровой, по мнению журналистки, можно открыть партию "Угонщицы России". "Угнала тебя, угнала – ну и что же тут криминального?" – обнародовала слоган для певицы Ксения Собчак на канале "Кровавая барыня" на платформе "Яндекс.Дзен".