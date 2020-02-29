29.02.2020 | 09:18

Отец Дмитрия Марьянова подал в суд на бывшую невестку Ксению Бик и внука Даниила. Мужчина считает, что его обделили.

Юрий Георгиевич требует справедливого распределения наследства скончавшегося в 2017 году сына. Чтобы добиться своего, он обратился в суд. Разбирательство в Савеловском суде столицы начнется уже в апреле.

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик не стала комментировать сложившуюся ситуацию, передает Starhit.ru. Артисту принадлежала трехкомнатная квартира в центре Москвы, дача, построенная для отца. Были у него и немалые деньги на счетах. Возлюбленная сразу же объявила, что хочет оставить себе квартиру, в которой они с артистом проживали.

Родственники Дмитрия Марьянова были готовы пойти на сделку, но Ксения Бик якобы потребовала еще и денежную компенсацию. В результате понимания и единогласия в вопросе наследства актера найти его родне пока не удалось – разборки между ними продолжаются.

Не прекращены еще и разбирательства по поводу загадочной смерти Дмитрия Марьянова. Звезда скончалась в реабилитационном центре "Феникс". По мнению близких, это случилось из-за того, что его руководство вовремя не оказало помощь знаменитому пациенту. Главной обвиняемой по делу проходит глава центра Оксана Богданова, но приговор ей еще не вынесен.

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