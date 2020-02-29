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Полезное | «Невероятно красивая»: естественная красота Савичевой удивила фанатов

29.02.2020|09:50
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Юлия Савичева показала свое честное фото без макияжа и обработки в фоторедакторе. Певица является сторонницей естественной красоты.

Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок без косметики. "Такая, какая есть!" – гордо заявила знаменитость. С радостью она отметила, что наконец-то многие пришли к тому, что естественная красота – это модно.

Юлия Савичева констатировала, что все больше девушек и женщин начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и стали интересоваться здоровым образом жизни. Исполнительница отметила, что никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам – даже уколам красоты.

Юлия Савичева поделилась своим секретом сохранения молодости и красоты. Так, певица дважды в день умывается с очищающей пенкой, наносит на лицо сыворотку и увлажняющий крем. Иногда делает маски. Звезда добавила, что ей повезло с генетикой.

Артистка заявила, что себя нужно любить и принимать такой, какая ты есть. Поклонники по достоинству оценили внешний вид Юлии Савичевой.

Для многих ее натуральное фото стало настоящей сенсацией. Ведь на сцене певица предстает с макияжем. "Невероятно красивая! Сияние изнутри!" - сделала комплимент одна из подписчиц Юлии Савичевой.

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Источник — dni.ru
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