Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|13:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Полезное | «Не такого я желала сыну»: Бабкина влепила смачную пощечину своей невестке

29.02.2020|12:27
Печать

Народная певица стала гостьей программы Леры Кудрявцевой. В откровенном интервью Надежда Бабкина высказалась о своей невестке.

Вечером 29 февраля в эфире телеканала НТВ будет показан новый выпуск передачи "Секрет на миллион", посвященный личной жизни Надежды Бабкиной. Согласно анонсу программы, артистка поделилась с ведущей подробностями отношений с невесткой.

На съемочной площадке певица призналась Лере Кудрявцевой, что очень любит своего единственного сына Данилу и поэтому не сразу одобрила его избранницу Татьяну. "Не такого я желала сыну", – влепила своей невестке пощечину звезда.

Рассказала артистка и о своем гражданском муже Евгении Горе. Они встречаются около 17 лет, однако пока не спешат в ЗАГС. Исполнительница показала зрителям роскошный подарок от любимого. "Вот Женя мне подарил кольцо. Этот камень – настоящий топаз", – цитирует ее Teleprogramma.pro.

Надежда Бабкина была официально замужем один раз. С 1974 по 1991 год ее супругом был барабанщик ВИА "Самоцветы" Владимир Заседателев. У пары есть сын Данила. В 2007 году наследник артистки женился на Татьяне. Пара воспитывает троих детей – сына Георгия и дочек Веру и Марфу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 12:52|

Кому нужен ее сын такой страшный))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте