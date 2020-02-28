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Полезное | «Врут как очевидцы»: Эрнст и близкие Листьева порассуждали о телеведущем

28.02.2020|12:29
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1 марта 1995 года был убит генеральный директор ОРТ Владислав Листьев. О нем и о его окружении телеведущая Ксения Собчак поговорила с Константином Эрнстом.

Новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!" был посвящен 25-й годовщине смерти Влада Листьева. Его убили 1 марта 1995 года. На своей странице в "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала короткое видео, в котором генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Юрий Николаев, шоумен Игорь Угольников, бывшая жена Влада Листьева и другие вспоминали, как подтяжки стали визитной карточкой журналиста. При этом у каждого была своя теория.

"Когда мы делали фильм "Листьев: ТВ, которое убили", больше всего меня поразило то, что по самым незначительным деталям было сто разных версий близких Владу людей. Что уж тут удивляться разнообразным версиям про заказчиков убийства, если даже про подтяжки такое многоголосье? И дело, может, даже не в том, что "врут как очевидцы" (действительно гениальная фраза), а просто в избирательности нашей памяти. Каждый помнит свое, и каждый на своих воспоминаниях настаивает. В любом случае, это все очень интересно. Даже у самых близких – у каждого свой Влад Листьев", – отметила Ксения.

Эрнст, помимо прочего, предположил, как сложилась бы судьба Первого, останься Листьев в живых. Гендиректор канала уверен: тот до сих пор стоял бы у руля "первой кнопки", а сам он со спокойной душой снимал фильмы. Константин Эрнст признался, что не хотел занимать место друга, поэтому долго отказывался от предложения, которое при личной встрече сделал ему Борис Березовский.

Игорь Угольников выдал другую версию событий. По его словам, через несколько недель после убийства Листьева Березовский собрал несколько человек: его, Андрея Макаревича, Константина Эрнста, Юрия Николаева и Бадри Патаркацишвили. В качестве замены журналиста сначала предложили Угольникова, но его кандидатуру не поддержали. Тогда выбор пал на Эрнста, и тот решил попробовать.

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Источник — dni.ru
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Гость|28.02.2020 13:08|

Нормальный постсоветский канал. Как-же быстро время летит.

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