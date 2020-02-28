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Полезное | «Виталина – это же монстр!»: как Цымбалюк-Романовская разрушила жизнь Джигарханяна

28.02.2020|15:50
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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская расторгли брак несколько лет назад. Однако шумиха вокруг них не утихает.

Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что Армену Джигарханяну без нее живется хуже, хотя друзья актера говорят обратное. В качестве подтверждения своих слов пианистка отмечает: когда они были вместе, тот регулярно приезжал в свой театр и выходил в свет.

"Друзья Армена Борисовича продолжают поливать меня грязью. И эта ложь льется третий год. Честно говоря, уже нет сил. Надоело вранье опровергать", – заявила Виталина.

Вопреки слухам она не считает себя руководителем театра экс-супруга. "Окружение Джигарханяна пытается создать впечатление, что появилась я и разрушила все и в театре, и в семье народного артиста. Мол, Виталина – это же монстр! Как будто Армен Борисович какой-то безвольный, бесхарактерный человек! На самом деле он был очень властным руководителем. Что хотел, то и делал у себя в театре. Ему никто не смел перечить", – отметила Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что успешные актеры не позволили бы Джигарханяну подобного отношения. "У него работали середнячки", – пояснила пианистка.

Виталина опровергла информацию о том, будто против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По ее словам, приятели Джигарханяна пытаются стрясти с нее 15 миллионов рублей. Цымбалюк-Романовская убеждена, что сам артист никаких исков к ней не подавал.

"Его уже нет в этой истории. Он сидит дома в шапке Деда Мороза и не понимает, что вокруг происходит. Его друзья, пользуясь полученной от него доверенностью, пытаются в очередной раз что-то спровоцировать и что-то у меня забрать. И этот бред продолжается третий год…" – цитирует пианистку сайт "Комсомольская правда".

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Источник — dni.ru
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