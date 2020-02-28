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Полезное | Васильева призналась Корчевникову в неверности мужьям

28.02.2020|16:03
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В эфире программы "Судьба человека" Татьяна Васильева рассказала в подробностях, как играла с чувствами мужчин. Звезда заявила, что для хорошего спектакля режиссер должен любить актрису, а она – его. Иначе никак.

Когда молодая артистка пришла в Театр сатиры, режиссер Валентин Плучек отдал ей практически все главные роли, а потом и свое сердце. Несмотря на то что мужчина был женат, между ними закрутился бурный роман.

Актриса очень ценила эти отношения и предпочитала постановщика остальным мужчинам, которые мечтали о ее любви. Запретная связь Татьяны с режиссером театра не оборвалась даже после ее замужества.

Она связала себя узами брака с Анатолием Васильевым, который стал отцом ее сына. Муж терпел неверность артистки.

"Ему в тот момент не до меня было. Хотя он рассказывал, как стоял под окнами кабинета Плучека и смотрел. А что смотреть? Приди да набей кому-нибудь морду!" – укорила она в слабохарактерности бывшего возлюбленного.

Борис Корчевников был шокирован откровениями знаменитости. Видимо, ему претит даже мысль о столь свободных отношениях.

Все мужчины актрисы знали друг о друге. Следующим избранником Татьяны Васильевой стал Михаил Державин. Плучек был в курсе этой связи, но не переживал. "Для него это был не соперник", – рассказала артистка в эфире шоу "Судьба человека".

Артист тогда был женат на дочери маршала Советского Союза Нине Буденной. "Когда она уезжала, я перебиралась к Мише с вещами. Все меня принимали как походную жену в отсутствие настоящей", – призналась гостья передачи.

В то время у них была отличная компания: Андрей Миронов, Михаил Державин, Александр Ширвиндт и Нина Корниенко.

"Мы веселились очень талантливо, иногда даже на грани безумия. Это было всегда смешно. Я танцевала голая на столе, Андрей выходил голый с подносом и нес шампанское. Это было просто смешно и красиво. В этом не было порнографии", – сообщила Васильева.

На этих словах Корчевников открыл рот от изумления, и актрисе пришлось разрядить обстановку: "Бедный ты мой, что ты слушаешь..." Зал засмеялся.

От мужа и остальных мужчин звезда ушла к Георгию Мартиросяну, влюбившись с первого взгляда. Впрочем, и эта связь не принесла ей счастья.

"Мусорное ведро – так можно назвать наши отношения. Все свелось к этому ведру. Можно сказать: "Сынок, вынеси ведро!" или "Эй, козел, встал и вынес ведро!" Есть разница. Моих детей нельзя обижать", – заключила Васильева.

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Источник — dni.ru
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