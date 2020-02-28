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Полезное | Смехова молится за получившего травму в школе сына

28.02.2020|11:43
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Премьера комедии "Патриот" собрала в столичном кинотеатре "Иллюзион" множество знаменитостей. Певица и актриса Алика Смехова фильм оценила по достоинству и призналась, что будет ждать 10 марта – в 20:00 он выйдет в эфир телеканала ТНТ. После просмотра первых серий звезда поговорила с корреспондентом "Дни.ру".

У Алики Смеховой растут два сына от разных мужей – 19-летний Артем и 12-летний Макар. Младший серьезно занимается музыкой и борьбой джиу-джитсу. Правда, неделю назад с ним случилось несчастье – подросток серьезно покалечился.

"Неудачно приземлился в школе на физкультуре и сломал ногу. Теперь ходит на костылях, – сообщила Смехова об увечьях мальчика. – Я никого не виню. Это его личные проблемы. Это жизнь, всякое может случиться. У нас хорошая школа, и у меня никаких претензий к ней в этой связи нет. Кстати, прежде Макар сломал руку на борьбе, теперь – ногу. Все будет нормально".

Недавно в интервью "Дни.ру" Смехова хвасталась успехами старшего наследника. "Артем учится в экономическом университете имени Плеханова на факультете бизнеса и мировой экономики (прадед парня Борис Моисеевич был доктором экономических наук, а прапрадед Моисей Яковлевич работал бухгалтером. – Прим. ред.), – сообщила Алика. – Также он пишет тексты, записывает треки, готовит альбом, выступает как рэпер под ником OBRAZ. У него уже достаточно большая аудитория. Мне кажется, что именно в этом его увлечении продолжение нашей династии".

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Источник — dni.ru
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