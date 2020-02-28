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Полезное | Певец Шура откровенно рассказал о страшном диагнозе и пагубной зависимости

28.02.2020|09:12
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Звезда 90-х Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, рассказал, как ему пришлось столкнуться со страшной болезнью. Также артист пытался сбежать от одиночества.

В настоящее время певец Шура продолжает свою карьеру – ездит на гастроли, принимает участие в различных проектах, дает интервью. Но еще несколько лет назад артист был замешан в скандалах. Журналисты замечали его в странных местах в неподобающем виде. После Шура не появлялся на телеэкранах. Певец брал тайм-аут, чтобы наладить свою жизнь.

В недавнем интервью порталу "Блокнот" артист рассказал, что впал в зависимость, употребляя наркотики. На такой шаг Медведева сподвигло одиночество. В результате у Александра диагностировали онкологию. Сейчас певец признает свои ошибки, он полностью избавился от зависимости.

"У меня метастазы были уже в голове. Я сделал выводы и стал больше верить в Бога", – сказал Шура.

Онкологию Шура не хочет называть болезнью. Артист признался, что для него это стало большим уроком.

Пока певец Шура боролся с раком, прошло пять лет. За это время часть его друзей из шоу-бизнеса перестали с ним общаться. Артист рассказал, что помощь ему оказали Алла Пугачева, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дмитрий Маликов и Любовь Успенская.

Теперь у Александра в планах завести ребенка. Артист хочет воспользоваться услугами суррогатной матери.

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Источник — dni.ru
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