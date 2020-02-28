28.02.2020 | 14:28

Единственная законная дочь актера Спартака Мишулина замужем уже третий раз. "Дай бог, последний!" – улыбается Карина. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере комедийного сериала телеканала ТНТ "Патриот" и расспросил о сокровенном.

От первого мужа, актера Олега Жукова, который был сильно старше, у Карины Мишулиной растет дочь Кристина. Вторым супругом стал актер и продюсер Владимир Мельников, который тоже был старше. В этом союзе родилась дочь Полина.

"Никто из них своими детьми не интересуется и алиментов не платит, – вздохнула Карина. – Впрочем, я на них и не подавала. Считаю, что мужчина сам должен проявлять порядочность, без принуждения".

"Младшая дочь считает моего нынешнего мужа своим настоящим папой. Хотя он и не родной, но воспитывает ее с младенчества, – раскрыла страшную семейную тайну Мишулина. – Старшая знает своего родного папу, но он с ней не общается, хотя я никогда не препятствовала. Мой нынешний супруг принял девочек как родных, считает их своими дочками, за что ему большое спасибо. Занимается с ними, водит в школу, помогает делать уроки, сидит с ними, когда они болеют".

С третьим мужем Карина мечтает завести общего ребенка. Занятость обоих мешала планам, но теперь актриса намерена поторопиться.

По словам Мишулиной, с первым избранником "жизнь иногда пересекала", а второго после разрыва отношений она ни разу не видела. "Но обиды у меня никакой нет – на глупых людей не обижаются", – улыбнулась Карина.

Нынешнему мужу Ивану Коробову она благодарна за многое. Например, за помощь в тот период, когда на Карину и ее мать лился поток лжи, а самозванцы пиарились на их фамилии. "Защищал и меня, и маму, общался со СМИ, с адвокатами, ездил на все суды. Поступил как настоящий мужчина", – пояснила Мишулина.

В интервью Карина не раз уверяла: это знаменитый отец на небесах подстроил ее встречу с Иваном. Она торопилась к друзьям и поймала машину, за рулем которой был Коробов. Обычно он ездит другим маршрутом и не берет попутчиков, но в тот раз решил остановиться и не прогадал.

В автомобиле Карина с Иваном разговорились и с тех пор не расставались. Поженились они в октябре 2015 года в Таганском ЗАГСе. Отмечали свадьбу два раза – в Москве и в Баку, на родине Коробова.

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