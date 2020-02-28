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Полезное | «Не для слабонервных»: Екатерина Андреева приняла кардинальные меры в борьбе со старением

28.02.2020|10:20
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58-летняя Екатерина Андреева привела поклонников в шок, показав необычную процедуру у косметолога. Видео она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Вечно молодая Екатерина Андреева продолжает делиться рецептами красоты с подписчиками. До этого телеведущая рассказывала, как нужно питаться, чтобы оставаться стройной. Также звезда Первого канала советовала принимать контрастный душ для бодрости и свежего внешнего вида. На этот раз Андреева удивила поклонников – она сняла видео из кабинета косметолога, где специалист вводил в кожу лица и шеи иглы.

"Энергия древних знаний, соединенная с новым видением, дает результат. Любой шрам на теле прерывает спокойное и здоровое течение энергии ци, которая и питает наш организм, перемещаясь по позвоночнику снизу вверх. Есть энергия – есть жизнь. Нет ее – и все замирает", – подписала Екатерина публикацию.

Фолловеры телеведущей были впечатлены такой процедурой, но не стали скрывать, что вряд ли согласились бы на такое. Ведь процесс выглядит болезненно. Одна из поклонниц назвала Екатерину дикобразом.

"Во всем экстремалка... сильная женщина", "Не для слабонервных", "Я смотрел, мне стало больно", "Елка ежику сказала: "У тебя иголок мало", – написали поклонники.

Недавно телеведущая уже публиковала в своем инстаграм-аккаунте фотографию с иглами на лбу. Но тогда количество игл выглядело не так пугающе.

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Источник — dni.ru
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Гость|28.02.2020 11:39|

Эй Прохор Шаляпин нужен! Он любит таких "девочек")))

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