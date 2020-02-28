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Полезное | Александр Олешко объявил об уходе с телевидения

28.02.2020|17:56
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Александр Олешко заявил, что покидает телеканал НТВ. Новостью 42-летний ведущий поделился с журналистами.

Александр Олешко стал ведущим на НТВ в 2017 году, когда в эфир вышел проект "Ты супер! Танцы". В шоу принимали участие дети-сироты, которые показывали свои таланты.

Позже телезвезда появилась в интеллектуальной игре "Устами младенца". Не забывал Олешко и о "России 1". В 2018 году он снялся там в новогодних передачах. С Первым каналом ведущего уже ничего не связывает.

Причиной ухода с НТВ Александр назвал истекший контракт. Олешко отметил, что никакие конфликты его решению не предшествовали. Также он попросил не проводить параллели между ним и недавно ушедшим с Первого канала Дмитрием Шепелевым.

"Интересного проекта для меня нет. Сидеть долго на скамейке запасных было бы странно", – пояснил ведущий.

Актер служит в Театре имени Вахтангова. Там у Александра намечено два премьерных спектакля. Кроме того, он работает над озвучиванием нового проекта от студии "Союзмультфильм".

Источник — dni.ru
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