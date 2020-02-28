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Полезное | 51-летняя Стриженова отправилась к пластическому хирургу

28.02.2020|17:40
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Екатерина Стриженова всегда особенно трепетно ухаживала за своей внешностью. Телеведущая, несмотря на возраст, выглядит ухоженно и подтянуто.

Она признается, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга, однако накануне отправилась к подобному специалисту на консультацию. Доктор красоты осматривает женщину и рассказывает, как происходит обычная операция по подтяжке. "К 8 Марта решила сделать рубрику #недоводименядосовершенства. Первый мой поход – к #пластическийхирург (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Екатерина Стриженова.

Врач во время осмотра рассказал, что медийные личности намного чаще прибегают к помощи пластики, чтобы оставаться на высоте и в кадре, и в жизни. Те, кто не работает на публике, все же не так часто ложатся под нож. Также мужчина описал процесс, который происходит во время подтяжки. Как отметил доктор, в течение операции хирург поднимает ткани, которые опустились, на то место, где они были некоторое количество лет назад. Если процедура проведена хорошо, то никто даже не заметит вмешательства, и человек просто для всех "посвежеет".

Как оказалось, Екатерина Стриженова пока не готова к медицинскому вмешательству, поэтому хирург посоветовал ей отправиться к косметологу, а к нему возвращаться, "когда придет время".

В конце прошлого года телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению имплантов. Ей пришлось попрощаться с силиконом из-за того, что материал, установленный в левой груди женщины, оказался бракованным и на протяжении 5-6 лет протекал.

Источник — dni.ru
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