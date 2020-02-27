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Полезное | «У нас какая-то химия»: Вайкуле откровенно об отношениях с Пугачевой

27.02.2020|16:51
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Лайма Вайкуле стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Певица рассказала о дружбе и сотрудничестве с Примадонной.

В последнее время артистка приобрела популярность как блогер. Снимая вайны "Дамы с дюн" в компании с Аллой Пугачевой, Лайма Вайкуле покорила пользователей Сети тонким юмором.

Иван Ургант спросил, насколько трудно работать с королевой российской эстрады. По словам звезды, сотрудничать с Пугачевой очень легко. В пример она привела их недавний совместный ролик с сеткой. Подруги даже не знали, о чем будут говорить, но сработали экспромтом.

"У нас какая-то химия происходит, мы два Овна", – поделилась Лайма Вайкуле. На это ведущий шоу заметил, что тоже является по гороскопу Овном.

Примечательно, что, несмотря на крепкую дружбу, знаменитости никогда не пели вместе дуэтом. Однако Лайма Вайкуле такой возможности не исключает.

Как писали "Дни.ру", ранее Лайма Вайкуле всерьез испугалась эпидемии коронавируса. Певица решилась на серьезный шаг – отказалась от путешествий. "Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полетов", – заявила артистка. Также исполнительница добавила, что вся зима у нее занята гастролями в России и на Украине.

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Источник — dni.ru
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Гость|27.02.2020 20:11|

Не наш она человек! Она на Украине поёт! Не патриот она нашей страны! Вааще!

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