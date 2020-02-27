27.02.2020 | 12:26

Катя Гордон сцепилась с певицей Валерией и ее супругом Иосифом Пригожиным. Катя опубликовала скандально известное видео, на котором предстала в непотребном виде, и призналась, что этот ролик распространил именно муж популярной певицы.

Все началось с того, что Валерия объявила о желании создать свою политическую партию. Она будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение получит название "Сильные женщины".

Правозащитница Катя Гордон эту идею раскритиковала. Она резко высказалась о способностях Валерии, а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации с Сергеем Жориным, который был ее мужем и якобы поднимал на нее руку. Отметим, что Жорин – друг Пригожина. Поэтому неудивительно, что когда репортеры попросили продюсера высказаться о критическом отзыве Кати Гордон, тот ляпнул: "Да что мне жабу комментировать?" Также он отметил, что Гордон ревнует к успеху певицы Валерии. Пригожин высказал мнение, что артистка, пожелав основать политическую партию, перешла дорогу правозащитнице.

Катя Гордон не оставила слова продюсера без внимания. Она обнародовала старое видео, где запечатлена Сергеем Жориным в странном виде и утверждающей, что она оклеветала его, когда обвиняла в побоях. В подписи Катя пояснила, что решила сыграть на опережение.

"Пригожин и Жорин снова выложили это видео, якобы в свое оправдание. Они выкладывают его каждый раз несколько лет. Я молчала. Я выложу его сама, поскольку права молчать у меня больше нет. Выложу его, чтобы каждая девочка, которой я сегодня нравлюсь, знала, что я была запуганной жертвой насилия, над которой издевался супруг, и друг которого, Пригожин, еще больше подливал масла в огонь, придумывая интриги ", – заявила Катя.

Она рассказала, как было сделано это видео. Якобы звонила Валерии и "плакала в трубку", просила не лгать о ней. Будто бы после "очередных признаний в любви и обещаний не оскорблять и не поднимать руку" Сергей Жорин упросил ее записать видеообращение. "Я в его квартире, напротив него, замученная, страшная и растоптанная, повторила на его телефон то, что он попросил", – призналась Гордон.

Затем, по ее словам, Сергей продемонстрировал ей, что удаляет этот ролик, сказав, что ему важен сам ее поступок. Однако, как сообщила Гордон, "в эту же секунду" видео оказалось у Иосифа Пригожина, который будто бы отнес эту запись в одно известное СМИ.

"Я пряталась от этого видео, на котором я страшная... это как видеть платье, в котором тебя изнасиловали. Сегодня я сделаю это! И сегодня я заявляю о том, что я буду объединять женщин, таких же жертв насилия, как я!" – провозгласила Катя Гордон.

Она призналась, что не хотела помнить это видео, но теперь не боится сама его показать всем. "Общество наблюдает за нашим горем и молчит, а такие, как Пригожин, подливают масло в огонь. Такие, как Валерия, участливо кивают, но не делают ничего!" – объявила правозащитница.

Она не постеснялась сказать, что лечилась в клинике неврозов. Но теперь у нее собственное адвокатское бюро, двое детей, она счастлива в любви. "И теперь я призываю женщин объединяться, потому что за эти дни вы, Пригожин, показали, насколько опасно пускать таких, как вы, в политику!" – обратилась к продюсеру Гордон.

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