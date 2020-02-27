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Полезное | Подавшийся в политику Шнуров предложил запретить некрасивых женщин

27.02.2020|14:45
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Сергей Шнуров, удививший россиян своими политическими амбициями, предложил странный закон. Идеей музыкант поделился с партийцами.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров встретился с партийцами в Челябинске. Новый член "Партии роста" заявил, что в стране достаточно "дырявых" запретов, и от них нужно избавляться. В частности, музыкант негодует из-за закона о мате.

"Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин", – сказал Шнуров.

Видимо, Сергей решил продемонстрировать партийцам необходимость использования нецензурной лексики и за время своего выступления несколько раз выругался. Присутствующие в зале не стали скрывать, что Шнуров позабавил их. Мат был слышен и в речи Сергея о политической пассивности россиян, которые не хотят ходить на выборы.

Лидер "Партии роста" бизнес-омбудсмен Борис Титов присутствовал на этой встрече. Он признался, что предлагал музыканту вступить в организацию ранее, но получил отказ. Согласился Шнуров осенью 2019 года.

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Источник — dni.ru
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