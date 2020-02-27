Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

Полезное | Павел Прилучный заложил часть имущества перед разводом

27.02.2020|14:54
Печать

История с расставанием одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса продолжает обрастать новыми и очень интересными подробностями.

Около недели назад актер Павел Прилучный и его супруга, актриса и модель Агата Муцениеце, одновременно написали в соцсетях, что им придется расстаться.

"Наша красивая история любви должна остаться красивой. Для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", – поделился Павел Прилучный на своей странице в "Инстаграме".

Бывшие супруги пообещали своим поклонникам, что постараются остаться друзьями, что бы с ними ни происходило.

Похоже, сделать это будет не так уж и просто. Как сообщает телеграм-канал Mash, Прилучный благородно оставил жене и детям дом в Подмосковье, а вот автомобиль, внедорожник Range Rover стоимостью 5 миллионов рублей, отдал в залог за кредит в "Росгосстрахе". Все это актер сделал за два месяца до того, как расстаться с Агатой.

Что по этому поводу думает его бывшая супруга, пока неизвестно. Напомним, Прилучный и Муцениеце познакомились во время работы над сериалом "Закрытая школа". Церемония бракосочетания состоялась 19 июля 2011 года. У пары есть двое детей: семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте