27.02.2020 | 14:54

История с расставанием одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса продолжает обрастать новыми и очень интересными подробностями.

Около недели назад актер Павел Прилучный и его супруга, актриса и модель Агата Муцениеце, одновременно написали в соцсетях, что им придется расстаться.

"Наша красивая история любви должна остаться красивой. Для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", – поделился Павел Прилучный на своей странице в "Инстаграме".

Бывшие супруги пообещали своим поклонникам, что постараются остаться друзьями, что бы с ними ни происходило.

Похоже, сделать это будет не так уж и просто. Как сообщает телеграм-канал Mash, Прилучный благородно оставил жене и детям дом в Подмосковье, а вот автомобиль, внедорожник Range Rover стоимостью 5 миллионов рублей, отдал в залог за кредит в "Росгосстрахе". Все это актер сделал за два месяца до того, как расстаться с Агатой.

Что по этому поводу думает его бывшая супруга, пока неизвестно. Напомним, Прилучный и Муцениеце познакомились во время работы над сериалом "Закрытая школа". Церемония бракосочетания состоялась 19 июля 2011 года. У пары есть двое детей: семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия.

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