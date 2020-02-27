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Полезное | Отдых с миллионершей обернулся для Прохора Шаляпина больницей

27.02.2020|11:18
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Прохор Шаляпин был вынужден обратиться за помощью к врачам. За время отпуска с 40-летней подружкой из Канады певец позволил себе много излишеств.

Артист и его новая возлюбленная Татьяна не отказывали себе ни в чем. Они баловали себя сладостями и алкоголем, что негативно отразилось на самочувствии и фигуре Прохора Шаляпина.

По завершении круиза певец был вынужден обратиться к врачу-диетологу, передает сайт "Комсомольская правда". Доктор исполнителя рассказал, что во время отдыха у Прохора Шаляпина было много соблазнов и компания людей, которые вовсе не придерживались правильного питания, сообщает РИА ФАН.

Прохор Шаляпин с миллионершей побывали в Лос-Анджелесе, где посетили знаковые места, а затем отправились в тихоокеанский круиз на роскошном лайнере. Певец регулярно публиковал в своем инстаграм-аккаунте снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленной. На них стол ломился от яств и напитков.

Подписчики Прохора Шаляпина неоднократно возмущались, что певец закрутил очередной роман с немолодой женщиной. Также пользователи соцсети пристыдили артиста за то, что он отдыхает за чужой счет. Фолловеров поддержала экс-избранница артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

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Источник — dni.ru
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