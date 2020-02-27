27.02.2020 | 08:30

Дмитрий Нагиев сейчас работает над новой ролью. Артист снялся у режиссера Сарика Андреасяна в комедии "Гудбай, Америка".

Актер выложил в своем инстаграм-аккаунте тизер будущей картины. В фильме он сыграет авантюриста Георгия, который живет в Соединенных Штатах. Как заявляется в описании, персонаж Дмитрия Нагиева может решить любую проблему. Навыками смекалистого мужчины часто пользуются эмигранты. Копы тоже, видимо, в курсе практически суперспособностей этого русского, поэтому ведут за ним чуть ли не круглосуточную слежку.

Съемки комедии, которая выйдет на экраны 23 апреля, проходили в Голливуде. Актер признался, что очень скучал по родине во время работы заграницей. Дмитрий Нагиев в недавнем посте в "Инстаграме" делится, что, кажется, мечтал совсем не о том.

"Надо было попросить у Бога – не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съемки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет шоумен.

Артист риторически спрашивает, зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов, а также сообщает, что с ним все хорошо. Поклонники в комментариях поддержали кумира и выразили надежду, что фильм, в котором он принял участие, будет отличным.

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