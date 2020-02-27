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Полезное | Малинин готовит ответный удар по бывшей жене

27.02.2020|17:01
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На днях бывшая жена певца Александра Малинина Ольга Зарубина выступила на шоу вместе с дочкой Кирой. Молодая женщина объявила, что намерена отсудить у именитого отца три миллиона рублей.

На шоу "Пусть говорят", посвященному застарелому конфликту Александра Малинина и Ольги Зарубиной, побывала и певица Мила Романиди. Женщина убеждена, что Зарубина не выиграет суд. "Я вообще не понимаю, что они от него хотят. Какие три миллиона? Это абсурд!" – заявила артистка. Романиди высказала мнение, что Кира считает себя героиней западного шоу, но на самом деле это не так. В России другие порядки и другой менталитет. "В России не принято подавать в суд на родителей! У нас их уважают и почитают. Кира сама должна помогать и Оле, и Саше! В депрессию она впала? Пусть идет работать. Тогда о депрессии некогда будет думать", – отрезала певица.

Романиди убеждена, что если бы у дочери Зарубиной отец не был бы известным исполнителем, то она бы даже имени его не помнила. Певица считает, что и Ольге, и Кире стоит задуматься и пойти с Александром на мировую. Если же этого так и не случится, что исполнитель может нанести ответный удар по экс-супруге, которая уже несколько лет мусолит его имя в различных скандальных шоу.

"Я слышала, что если Зарубина с Кирой подадут на Малинина в суд, то Александр и Эмма подготовят встречный иск о защите чести и достоинства. Эмма мудрая женщина. Я уверена, что они с Сашей примут мудрое решение", – цитирует певицу "Собеседник".

В свою очередь, Ольга Зарубина призналась, что пока ничего не слышала про ответный иск бывшего мужа. "Но если с его стороны будет иск, не удивлюсь. Для меня не стала шоком и первая повестка. Человек, который забыл, что такое порядочность и ответственность перед своими детьми, способен на многое", – с горечью констатировала артистка.

Певица подчеркнула, что ни на одном шоу ни она, ни Кира не оскорбляли Александра Малинина. При этом она рассказала, что после выхода программы в эфир получила множество слов поддержки от поклонников. "Люди, к счастью, смогли понять мысль, которую мы с дочкой хотели донести. А именно что мужчины должны нести ответственность за своих детей", – заявила Ольга Зарубина.

Издание отмечает, что пока Кира не подала заявление в суд на певца.

Источник — dni.ru
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Гость|27.02.2020 20:09|

Пусть хоть поубивают друг дружку!

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