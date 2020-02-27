27.02.2020 | 09:32

В Сети ходят разные слухи, касающиеся композитора и продюсера Игоря Крутого. Обычно он не отвечает на вопросы интимного характера, но на сей раз сделал исключение.

У Игоря Крутого большая и сплоченная семья. От первого брака у него есть сын Николай, от второго – дочь Александра. Как родную он принял и Викторию, дочь его жены Ольги от предыдущих отношений.

У продюсера уже есть несколько внуков. Деми, пока единственный ребенок его падчерицы, демонстрирует незаурядные музыкальные способности. Достижениями девочки Крутой поделился с поклонниками.

"Ну что? То, что я предполагал, и то, о чем мечтал, случилось. В семье началась жесткая конкуренция за право быть главным композитором!" – объявил довольный дед.

Композитор перечислил преимущества маленькой внучки: "Мелодизм у нее безупречный, очень мощное оркестровое мышление, природное чувство ритма на фоне безграничного обаяния и гениальное исполнение песни Besame mucho на унитазе!" В заключение он заявил: "В общем, победительнице Деми от побежденного деда – время уступать дорогу молодым!"

Судя по комментариям подписчиков, растаявших от непосредственности девочки, с Игорем согласно большинство. Восхищение выразили и коллеги маэстро по шоу-бизнесу: автор-песенник Игорь Николаев, певец Алексей Воробьев, телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева.

Однако многие считают, что Крутому рано уходить на покой. Смайлики оставили его жена Ольга и падчерица Виктория.

Кстати, фанатов интересуют подробности личной жизни последней. Несколько лет назад она вышла замуж за Давида Берковича, которому родила дочь. С некоторых пор в Сети обсуждают развод Вики и Давида.

Обычно Игорь Крутой не комментирует слухи о личной жизни близких, но на сей раз молчать не стал. На вопрос, рассталась ли Виктория с мужем, композитор отреагировал странно. "С чего вы взяли, что они разошлись?" – выдвинул он встречный вопрос у себя в инстаграм-аккаунте. При этом продюсер не ответил ни да ни нет.