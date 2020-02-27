27.02.2020 | 09:00

Александр Панайотов представит Россию на 65-м конкурсе "Евровидение" в Нидерландах. Об этом певец мечтал с 2005 года.

На песенный конкурс "Евровидение" в Роттердам поедет 35-летний Александр Панайотов, пишет StarHit. Певец исполнит песню, в выборе которой принимал участие его продюсер Григорий Лепс. Композиции присылали разные авторы, из них и выделили лучшую.

Слухи о том, что Панайотов выступит в 2020 году на "Евровидении", ходили последние несколько месяцев. Игорь Крутой первым подтвердил его кандидатуру. Позже композитор приравнял свои слова к предположению, и в Сети появился шорт-лист потенциальных участников от России. Помимо Панайотова, в список вошли Ольга Бузова, Zivert, Димаш Кудайберген, группа Little Big.

Теперь можно с уверенностью сказать, что мечта Панайотова исполнилась. Певец грезил о конкурсе целых 15 лет. В 2005-м он впервые принял участие в национальном отборе. Спустя три года на конкурсе кандидатов коллегу обошел Дима Билан – всего на несколько баллов. А в 2017-м он хотел поехать вместо Юлии Самойловой.

Панайотов известен россиянам благодаря участию в вокальных конкурсах. В начале нулевых он занял второе место на проекте "Народный артист" от РТР, в 2016-м вся страна увидела Александра на шоу "Голос", где он дошел до финала. После участия в конкурсе Первого канала певец стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

В феврале Александр Панайотов прокомментировал изданию "Дни.ру" свое участие в "Евровидении". Он заверил, что морально готов к смотру уже много лет.

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

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