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Полезное | Александр Панайотов поедет на «Евровидение» от России

27.02.2020|09:00
Печать

Александр Панайотов представит Россию на 65-м конкурсе "Евровидение" в Нидерландах. Об этом певец мечтал с 2005 года.

На песенный конкурс "Евровидение" в Роттердам поедет 35-летний Александр Панайотов, пишет StarHit. Певец исполнит песню, в выборе которой принимал участие его продюсер Григорий Лепс. Композиции присылали разные авторы, из них и выделили лучшую.

Слухи о том, что Панайотов выступит в 2020 году на "Евровидении", ходили последние несколько месяцев. Игорь Крутой первым подтвердил его кандидатуру. Позже композитор приравнял свои слова к предположению, и в Сети появился шорт-лист потенциальных участников от России. Помимо Панайотова, в список вошли Ольга Бузова, Zivert, Димаш Кудайберген, группа Little Big.

Теперь можно с уверенностью сказать, что мечта Панайотова исполнилась. Певец грезил о конкурсе целых 15 лет. В 2005-м он впервые принял участие в национальном отборе. Спустя три года на конкурсе кандидатов коллегу обошел Дима Билан – всего на несколько баллов. А в 2017-м он хотел поехать вместо Юлии Самойловой.

Панайотов известен россиянам благодаря участию в вокальных конкурсах. В начале нулевых он занял второе место на проекте "Народный артист" от РТР, в 2016-м вся страна увидела Александра на шоу "Голос", где он дошел до финала. После участия в конкурсе Первого канала певец стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

В феврале Александр Панайотов прокомментировал изданию "Дни.ру" свое участие в "Евровидении". Он заверил, что морально готов к смотру уже много лет.

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

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Источник — dni.ru
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Гость|27.02.2020 09:52|

А мне он не нравится и как певец и внешнее.Придурок

Гость|27.02.2020 10:44|

Талантливый певец!

Гость|27.02.2020 13:29|

а кто это ?

Гость|27.02.2020 14:31|

Правда что он это у себя в инсте опровергает, нехорошо ругаясь насчет "одна желтуха написала - все радостно подхватили" - так и правильно делает что ругается. А не надо непроверенные желтые новости перепечатывать радостно, раз сами писать не умеете... Это не только к тутошним журналистам относится, это ко всем кто растиражировал чушь непроверенную.

Имя: Гость
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