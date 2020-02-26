Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2020|18:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.08  |  $  65.47

Полезное | Собчак позвала Брежневу на серьезный разговор

26.02.2020|16:07
Печать

Телеведущая оригинально пригласила певицу на свое ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Она лично написала знаменитости в "Инстаграм".

Вера Брежнева провела в своем микроблоге прямой эфир из студии "Русского радио". Там звезда презентовала новый трек, показала закулисье передачи и ответила на вопросы поклонников.

В комментариях под постом исполнительницы отметилась и Ксения Собчак. Она поинтересовалась у Брежневой, когда та поучаствует в шоу "Осторожно, Собчак". Затем журналистка обратилась с просьбой к фанатам певицы, чтобы они посодействовали ее приходу.

Судя по всему, Вера Брежнева не увидела приглашения от телеведущей. Так что ответа в прямом эфире зрители не услышали. Но вполне возможно, что артистка все же обратит внимание на инициативу Ксении и скоро станет героиней одного из выпусков шоу "Осторожно, Собчак".

В последнем выпуске скандальной программы "Осторожно, Собчак" гостьей была певица Алсу. Она сообщила, что действительно покупала голоса для своей дочери Микеллы на проекте Первого канала "Голос.Дети", но делала это по правилам шоу.

После откровенного заявления в шоу "Осторожно, Собчак" россияне вновь стали травить звезду, и за нее даже вступился известный продюсер Максим Фадеев. Он призвал людей оставить семью Алсу в покое.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте