26.02.2020 | 16:07

Телеведущая оригинально пригласила певицу на свое ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Она лично написала знаменитости в "Инстаграм".

Вера Брежнева провела в своем микроблоге прямой эфир из студии "Русского радио". Там звезда презентовала новый трек, показала закулисье передачи и ответила на вопросы поклонников.

В комментариях под постом исполнительницы отметилась и Ксения Собчак. Она поинтересовалась у Брежневой, когда та поучаствует в шоу "Осторожно, Собчак". Затем журналистка обратилась с просьбой к фанатам певицы, чтобы они посодействовали ее приходу.

Судя по всему, Вера Брежнева не увидела приглашения от телеведущей. Так что ответа в прямом эфире зрители не услышали. Но вполне возможно, что артистка все же обратит внимание на инициативу Ксении и скоро станет героиней одного из выпусков шоу "Осторожно, Собчак".

В последнем выпуске скандальной программы "Осторожно, Собчак" гостьей была певица Алсу. Она сообщила, что действительно покупала голоса для своей дочери Микеллы на проекте Первого канала "Голос.Дети", но делала это по правилам шоу.

После откровенного заявления в шоу "Осторожно, Собчак" россияне вновь стали травить звезду, и за нее даже вступился известный продюсер Максим Фадеев. Он призвал людей оставить семью Алсу в покое.

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