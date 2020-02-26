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Полезное | «Семья – это мусор»: Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене

26.02.2020|15:15
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В студии программы "Прямой эфир" Владимир Епифанцев ответил на обвинения бывшей жены в изменах. Артист рассказал, что вся их семейная жизнь состояла из постоянных проверок на верность.

Актер пришел в студию к Андрею Малахову, чтобы раскрыть свою точку зрения на громкий развод с Анастасией Веденской. Женщина рассказывала, как поймала супруга на измене с подругой. После скандального расставания бывший муж пустился во все тяжкие.

Анастасия Веденская ранее в интервью Борису Корчевникову откровенно призналась, что ей удалось записать на диктофон измену мужа. Женщина ревновала супруга к Анне Цукановой-Котт. Стоит отметить, что актриса тоже замужем и воспитывает двоих детей. Веденская положила диктофон в куртку Епифанцева, тот уехал якобы покупать ковролин ночью. После его возвращения женщина прослушала запись, на которой были подозрительные звуки. Однако артист уверял, что у него не было никаких отношений с Цукановой, кроме дружбы. Но Анастасия, конечно, не поверила и приняла решение развестись после десяти лет брака.

Владимир Епифанцев утверждает, что лжи и неверности в их совместной жизни было очень много. Однако, как заверил мужчина, он начал изменять не сразу.

"У меня был этот страх: не дай бог другая женщина, жена загрызет. У меня не было никаких любовниц одно время, потом одна случайно появилась, мы раз в год встречались – в постоянном страхе были. Ну проститутки, к которым я иногда сбегал, но ничего хорошего в этом не было, хотя я ощущал теплоту в притонах, где девочки работают", – оправдывался актер.

Артист заверил, что после ухода от Анастасии Веденской пообещал себе больше никогда никого не обманывать. Он не скрывает скептического отношения к традиционным связям. "Семья – это мусор, все эти ячейки – все это фикция", – рассказывает Епифанцев.

Теперь пассия эпатажного секс-символа в курсе всех его грязных переписок с другими женщинами и даже не против составить компанию для любви втроем. Мужчина живет в небольшой комнате, которая соседствует с клубом, а на ночь у него остаются несколько молоденьких девочек. Он не отказывает себе ни в чем, а также уверяет, что после развода его эрекция стала только лучше.

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Источник — dni.ru
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Гость|26.02.2020 17:08|

Да,крутые нравы!

Гость|26.02.2020 17:18|

Плеваться хочется, послушав такие откровения! Трусы наизнанку? Неужели интересно? Малахов млеет от восторга!

Гость|26.02.2020 17:34|

Господи!! Люди сошли сума. Все так мерзко и противно.

Гость|26.02.2020 18:21|

Фу, какая мерзость! Перевелись мужики и измельчали. Противно.

Имя: Гость
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