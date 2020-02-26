Потребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин. К такому выводу пришли специалисты Университета здоровья Лома Линда в США. Об исследовании, которое раскрывает опасность популярного продукта, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ученые проанализировали данные о рационе питания 53 тысяч здоровых женщин, которые наблюдались в течение восьми лет. Участницы заполняли пищевые опросники, а также указывали свою физическую активность, частоту потребления алкоголя и факты приема гормональных и других лекарственных препаратов, семейную историю заболеваемости раком молочной железы, репродуктивное и гинекологическое здоровье.
К концу наблюдения были зарегистрированы 1 057 случаев развития опухолей груди. Специалисты не выявили четких связей между раком и употреблением соевых продуктов, а также сыра и йогурта.
Однако более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития опухолей. При этом не было разницы между обезжиренным и цельным молоком.
Выявленный опасный эффект молочных продуктов согласуется с результатами недавнего исследования, согласно которым у вегетарианцев, но не у оволактовегетарианцев (употребляют яйца и молоко), вероятность развития рака молочной железы меньше, чем у невегетарианцев. Возможной причиной этой связи может быть то, что в молоке содержатся половые гормоны, способствующие развитию опухолей.
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penzainform.ru писал(a):Но видимо химия на полях, химия в продуктах благотворительно влияет на женский организм и не только. Молоко пили и до 1972 г рака не было, а как стали распылять ЯДЫ для уничтожения сорняков так появился Рак. Молоко то здесь не при делах.