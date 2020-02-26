26.02.2020 | 17:37

Поклонники заметили, что Андрей Данилко сильно поправился. Сам популярный артист признался, что всему виной вовсе не его аппетит.

Поклонники всерьез беспокоятся за 46-летнего Андрея Данилко, прославившегося благодаря образу своенравной, взрывной, непосредственной проводницы Верки Сердючки. В конце прошлого года в Сети появилась информация, будто артист перенес блокаду сердца прямо во время съемок праздничного шоу. К счастью, ему быстро оказали помощь, и Данилко благополучно вернулся к работе.

Однако фанаты все равно переживают. Им не дает покоя, что артист сильно поправился. В новом интервью на YouTube "Люкс ФМ" изменившийся Андрей Данилко объяснил, в чем причина. Он признался, что у него серьезные проблемы со сном. По его словам, для него не существует таких понятий, как "день" и "ночь". Ко всему прочему, артист борется с некой болезнью.

"Сейчас я занят своим лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть вообще. Вот я поправился, объясняю: вот я плохо выгляжу, я же поправляюсь не от еды или потому, что, многие думают, я выпиваю часто. Хотя я выпиваю", – рассказал Андрей Данилко.

"Но это другая проблема, я сейчас пытаюсь ее решить и, слава богу, врачи хоть понимают, в чем эта проблема. Это решаемая проблема, она есть, и я ее решаю. Надеюсь к лету быть вообще Джастином Бибером", – оптимистично объявил артист. Интересно, что он так и не сказал, что это за загадочная болезнь, с которой он борется.

Андрей Данилко, несмотря на возраст, не думает о том, чтобы завести семью. "Я не мог бы с кем-то жить на одной жилплощади. Я отвык, вот я понимаю. Если бы были какие-то отношения, то, наверное, все-таки было бы круто, если две квартиры рядом. Как гостиничный вариант", – признался артист.