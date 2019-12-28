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Полезное | Водянова отговаривает Рудковскую от ЭКО

28.12.2019|13:29
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Яна Рудковская на своем проекте "ЯнаСупер" уже не раз говорила о желании завести еще одного ребенка. Ее подруга, супермодель Наталья Водянова, отговаривает знаменитость от ЭКО.

Уже совсем скоро в эфир выйдет заключительная часть нашумевшего шоу о жизни семьи Плющенко и Рудковской. После этого 30 декабря будут транслироваться первые выпуски "ЯнаСупер". Зрители смогут вновь увидеть закулисную жизнь знаменитой семьи и понять, что на самом деле она не такая райская, как многим кажется.

В проекте часто поднимались остросоциальные темы: эйджизм, суррогатное материнства, травля в социальных сетях. Одним из поводов для напряженных разговоров становилось желание продюсера и ее супруга завести еще одного ребенка. Тем не менее оказалось, что Яна уже три раза проходила процедуру ЭКО, которая не увенчалась успехом.

Тогда у знаменитостей родилась идея попробовать воспользоваться услугами суррогатной матери. Это куда безопаснее, однако тоже имеет свои подводные камни. Впрочем, подруга Рудковской, супермодель Наталья Водянова, решила отговорить подругу от всех этих затей. По мнению многодетной мамы, есть куда более достойный путь.

"Можно, конечно, по каким-то медицинским причинам выбрать услуги суррогатной матери. А можно сделать выбор в пользу чьей-то жизни, которая уже есть и нуждается в заботе, и это тоже хороший выбор", – подметила знаменитость.

Источник — dni.ru
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