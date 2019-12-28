28.12.2019 | 09:41

Звезда "Русского радио" опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала публике постройневшую фигуру. Однако на фоне восхищенных комментариев нашлись и те, кто не оценил этот поступок.

Известная радиоведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд снимков, сделанных в разных купальниках. На одном из них Алла Довлатова была запечатлена стоящей в бассейне наполовину в воде. При этом на фотографии можно отчетливо разглядеть пышную грудь звезды.

"Два месяца назад я нашла потрясающие купальники. Но сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот наконец я осмелилась вам их показать!" – написала 45-летняя артистка.

Большинство подписчиков восхитились смелостью и фигурой ведущей, отметив, что стройность и новые купальники есть к лицу. Но нашлось немало тех, кто выразил свое недоумение увиденным. Некоторым не понравился сам поступок артистки, а другие не оценили то, как выглядит Алла Довлатова.

"Вот и Вы туда же, не ожидала. Наверно, я подписана на неправильных людей. Сплошные голые торсы и тела. Вы как сговорились", "Страшно", "Алла, уже не стоит себя визуализировать в купальных костюмах! Вы суперкрасивая женщина, но зачем? В вас столько других достоинств!" – писали фолловеры.