Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 дек 2019|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  70.40  |  $  62.99

Полезное | Алла Довлатова удивила фигурой и поплатилась

28.12.2019|09:41
Печать

Звезда "Русского радио" опубликовала серию фотографий, на которых продемонстрировала публике постройневшую фигуру. Однако на фоне восхищенных комментариев нашлись и те, кто не оценил этот поступок.

Известная радиоведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд снимков, сделанных в разных купальниках. На одном из них Алла Довлатова была запечатлена стоящей в бассейне наполовину в воде. При этом на фотографии можно отчетливо разглядеть пышную грудь звезды.

"Два месяца назад я нашла потрясающие купальники. Но сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот наконец я осмелилась вам их показать!" – написала 45-летняя артистка.

Большинство подписчиков восхитились смелостью и фигурой ведущей, отметив, что стройность и новые купальники есть к лицу. Но нашлось немало тех, кто выразил свое недоумение увиденным. Некоторым не понравился сам поступок артистки, а другие не оценили то, как выглядит Алла Довлатова.

"Вот и Вы туда же, не ожидала. Наверно, я подписана на неправильных людей. Сплошные голые торсы и тела. Вы как сговорились", "Страшно", "Алла, уже не стоит себя визуализировать в купальных костюмах! Вы суперкрасивая женщина, но зачем? В вас столько других достоинств!" – писали фолловеры.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2019 10:53|

Купальник закрывает слишком много тела, тема сисек не раскрыта.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте