Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 дек 2019|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  70.40  |  $  62.99

Полезное | «А муж не ревнует?»: Гузеева снялась в обнимку с бывшим любовником

28.12.2019|09:52
Печать

Лариса Гузеева подразнила публику и разозлила недоброжелателей. Телезвезда показала, как проводит время в компании знаменитых красавцев.

Артистка выставила в "Инстаграм" фото, на котором лежит на диване. Она находится вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом. Лариса Гузеева при этом легла на грудь к актеру, который обнял ее.

Для съемки телеведущая выбрала серые обтягивающие брюки, красные туфли на высоком каблуке и халат. Многие пользователи соцсети пришли в шок от увиденного и осудили замужнюю Ларису Гузееву.

"На месте мужа отхлестал бы по жопе Артистку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, вы сами об этом кричали в программе! И не прокатит отмазка мы Артисты мы партнеры по площадке) как муж такие выпады терпит…", "Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким то, я думала вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу что вы легкодоступная баба!!!", "А муж не ревнует?", – приложили Ларису Гузееву фолловеры.

Хейтеры любят критиковать Ларису Гузееву за ее эпатажные высказывания. В свою очередь телеведущая резко осаждает хамов, не давая себя в обиду.

Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев знакомы много лет. В студенчестве они были любовниками. По словам шоумена, этот роман был недолгим.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

"А муж не ревнует?
Только лох женится на б/у зная об этом, просто не способен адекватно реагировать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте