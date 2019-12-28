28.12.2019 | 09:52

Лариса Гузеева подразнила публику и разозлила недоброжелателей. Телезвезда показала, как проводит время в компании знаменитых красавцев.

Артистка выставила в "Инстаграм" фото, на котором лежит на диване. Она находится вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом. Лариса Гузеева при этом легла на грудь к актеру, который обнял ее.

Для съемки телеведущая выбрала серые обтягивающие брюки, красные туфли на высоком каблуке и халат. Многие пользователи соцсети пришли в шок от увиденного и осудили замужнюю Ларису Гузееву.

"На месте мужа отхлестал бы по жопе Артистку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, вы сами об этом кричали в программе! И не прокатит отмазка мы Артисты мы партнеры по площадке) как муж такие выпады терпит…", "Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким то, я думала вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу что вы легкодоступная баба!!!", "А муж не ревнует?", – приложили Ларису Гузееву фолловеры.

Хейтеры любят критиковать Ларису Гузееву за ее эпатажные высказывания. В свою очередь телеведущая резко осаждает хамов, не давая себя в обиду.

Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев знакомы много лет. В студенчестве они были любовниками. По словам шоумена, этот роман был недолгим.