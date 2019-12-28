Лариса Гузеева подразнила публику и разозлила недоброжелателей. Телезвезда показала, как проводит время в компании знаменитых красавцев.
Артистка выставила в "Инстаграм" фото, на котором лежит на диване. Она находится вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом. Лариса Гузеева при этом легла на грудь к актеру, который обнял ее.
Для съемки телеведущая выбрала серые обтягивающие брюки, красные туфли на высоком каблуке и халат. Многие пользователи соцсети пришли в шок от увиденного и осудили замужнюю Ларису Гузееву.
"На месте мужа отхлестал бы по жопе Артистку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Между мужчиной и женщиной не может быть дружбы, вы сами об этом кричали в программе! И не прокатит отмазка мы Артисты мы партнеры по площадке) как муж такие выпады терпит…", "Как так можно, замужней женщине лежать на всеобщее обозрение с мужиком каким то, я думала вы мудрая, богемная женщина, а сейчас я вижу что вы легкодоступная баба!!!", "А муж не ревнует?", – приложили Ларису Гузееву фолловеры.
Хейтеры любят критиковать Ларису Гузееву за ее эпатажные высказывания. В свою очередь телеведущая резко осаждает хамов, не давая себя в обиду.
Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев знакомы много лет. В студенчестве они были любовниками. По словам шоумена, этот роман был недолгим.
penzainform.ru писал(a):Только лох женится на б/у зная об этом, просто не способен адекватно реагировать.