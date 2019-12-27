27.12.2019 | 09:28

Накануне, 26 декабря, свой юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров Михаил Боярский. В честь круглой даты артист дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Михаил Боярский прославился не только своими ролями, но и любовными романами. Сам артист никогда не скрывал, что был дамским угодником, но, несмотря на это, был женат лишь единожды. Его супругой стала актриса Лариса Луппиан. Примечательно, что она сама заставила актера жениться на себе, поставив ультиматум: или они расходятся, или женятся.

В браке с Михаилом Боярским Лариса Луппиан родила сына Сергея и дочь Елизавету. Сама Лариса посвятила жизнь семье и хозяйству, оставив карьеру на последнем месте. Тем не менее она играла в театре и кино, а сейчас стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. При этом Луппиан успевает не только работать, но и заниматься внуками.

И все же, по словам Михаила Боярского, такая плотная занятость негативно отражается на здоровье его супруги. "Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах", – отметил артист, признавшись, что старается во всем помочь жене.

А вот сам Михаил Боярский предпочитает сокращать рабочие нагрузки. Актер не исключает, что постепенно уйдет из профессии. Он старается больше времени посвящать родным. Во внуках он и вовсе души не чает. "Понимаете, хороших актеров сотни и тысячи, а я у своих внуков единственный дедушка. Я хочу, чтобы они обхватывали меня руками за шею, чему-то учились у меня", – объяснил Михаил Боярский.

Мало кто знает, что у артиста был старший брат Александр Боярский. Он тоже был актером и, по мнению Михаила, талантлив куда больше, чем звезда фильмов о Д`Артаньяне. Однако он погиб в 42 года. Александр отправился на гастроли в Болгарию. Во время действия штормового предупреждения его унесло в море, там у него прихватило сердце, и он утонул.

Сейчас, по прошествии лет, Михаил Боярский философски относится к трагическому уходу любимого брата. "Смерть – она тоже не зря придумана. Она заставляет оставшихся на земле быть взрослее, умнее, ответственнее. Чем старше ты становишься, тем серьезнее относишься к проблеме. Я понимаю, что смерть всегда рядом с нами, она неизбежна. Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход", – заключил Михаил Боярский.