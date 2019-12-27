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Полезное | Стаса Михайлова уличили в гонках на Rolls-Royce

27.12.2019|13:39
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"Ищут пожарные, ищет милиция"... Популярный певец Стас Михайлов стал объектом внимания сотрудников сразу нескольких ведомств.

Тревогу бьют в ГИБДД и в службе судебных приставов. Все дело в том, что любимый исполнитель миллионов россиян, видимо, просто обожает гонки. Иначе как можно объяснить наличие нескольких штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Михайлов регулярно нарушает скоростной режим. На данный момент певец задолжал государству уже более 12 тысяч рублей. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной телеграм-каналом Mash.

Причем, судя по снимку, опубликованному журналистами, Михайлов любит превышать скорость не на простенькой иномарке, а на элитном автомобиле Rolls-Royce Ghost. Стоимость машины 2018 года выпуска составляет 33 миллиона рублей, и это в минимальной комплектации.

Сейчас судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем. Поклонники певца недоумевают, как можно не заплатить 12 тысяч рублей, катаясь на такой дорогой машине.

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