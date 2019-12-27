27.12.2019 | 16:08

Эммануил Виторган поделился планами на будущее. Артист мечтает о сыне.

Известный актер не собирается останавливаться на достигнутом. Эммануил Виторган хочет еще одного ребенка от супруги Ирины Млодик, которая младше его более чем на 20 лет.

"Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну не мальчик, так пусть будут три девочки у меня", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". Многодетного отца явно не смущает возраст.

Отметим, что в этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков у него есть сын и дочь. От нынешней жены Ирины у актера две дочери. Этель родилась в 2018 году, а Клара в текущем.

Все свободное время Эммануил Виторган проводит со своими девочками, которых очень любит. Примечательно, что многие россияне осуждают звездную пару за решение иметь детей. Причиной является преклонный возраст счастливого отца семейства.

Друг Эммануила Виторгана Феликс Царикати рассказал, что торжества по случаю 80-летия актера перенесены на следующий год. Все его друзья к февралю 2020 года вернутся в Москву, тогда знаменитость и устроит шикарный праздник.