Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Полезное | Билану предсказали жену иностранку и сына

27.12.2019|10:39
Печать

Неожиданная весть пролетела, как вихрь, по Сети. Стало известно о ребенке певца Димы Билана и о его свадьбе с иностранкой.

Когда артист впервые приехал на международный музыкальный конкурс "Евровидение", то журналисты везде трубили, что знаменитость то и дело появляется на публике в обществе некой симпатичной девушки. По некоторым заверениям, певец даже хотел сделать ей предложение руки и сердца, однако не сложилось. По всей видимости, Диму куда больше привлекала карьера, чем семейный уют.

Впрочем, о своей личной жизни исполнитель предпочитает умалчивать, что еще больше подогревает интерес к его персоне. Злые языки нередко шепчутся между собой, что у Билана вообще нетрадиционная сексуальная ориентация, однако подтверждений тому как не было, так и нет. Кроме того, поклонников поразило недавнее признание знаменитости, что он расстался со своей девушкой и потерял двух детей.

В связи с этим известный таролог, финалист популярного шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов попытался заглянуть в будущее певца. Он предрек ему счастье в личной жизни, пусть и не в ближайшем будущем.

"Расклад показал, что свою настоящую любовь Дима найдет, но произойдет это очень не скоро. Пройдет примерно лет десять. Отношения приведут к брачному союзу. Есть огромная вероятность, что супруга Димы Билана будет иностранкой. По судьбе певца вижу ребенка – это будет мальчик. Что касается творчества, то все будет идти своим чередом, без резких всплесков, но и без падений", – рассказал экстрасенс о судьбе Дмитрия Билана в беседе с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте