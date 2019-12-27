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Полезное | Александр Ревва получил неожиданную награду

27.12.2019|08:27
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Александр Ревва получил премию за "Лучшую детскую песню года". Комик остался доволен таким внезапным признанием.

Артиста пригласили на съемки новогоднего выпуска шоу "Лучше всех!" на Первом канале. Все потому, что хит Артура Пирожкова "Зацепила" победил в номинации "Лучшая детская песня года".

Создатели программы с размахом поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro. Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике, также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находился сам Александр Ревва.

Артист признался, что никогда бы не смог предположить, что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске "Лучше всех!" будет много звездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первом канале.

Александр Ревва – не только востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.

Источник — dni.ru
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