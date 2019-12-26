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Полезное | «Я сама виновата»: Обессиленная Кристина Асмус сделала признание

26.12.2019|09:49
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В последнее время актриса Кристина Асмус все чаще жалуется на чрезмерную усталость. Наконец, стало понятно, что же стало причиной этому.

По словам знаменитости, в последние пару месяцев она находится в режиме – "выжить". С середины сентября она практически не спит.

"И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что "никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?" Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще", – призналась Асмус.

Кристина утверждает, что она никогда не сидит на месте. Будучи дома или в отпуске звезда вечно чем-то занята. "Я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю", – утверждает обессиленная актриса.

Кроме того, светская львица все делает впопыхах, всегда куда-то торопится. А также много нервничает, что, конечно, плохо. Ведь стрессы забирают немало сил.

"Синдром отличницы" победить никак не могу. А так хочу научится иногда просто лежать и смотреть в потолок", – взвыла знаменитость.

Источник — dni.ru
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