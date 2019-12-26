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Полезное | Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ

26.12.2019|09:46
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Россиян в новом году ожидает взлет цен на услуги ЖКХ. Плата вырастет в среднем на четыре процента.

Впрочем, ожидать резкого поднятия цен сразу же после Нового года не приходится. Плата за коммунальные услуги повысится в июле наступающего года. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить всего один раз в год.

"В 2020 году цены увеличатся один раз – с 1 июля, в среднем по стране на четыре процента. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС на два процента, в дальнейшем эта практика использоваться не будет", – передает URA.ru слова представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В российских регионах тарифы на услуги ЖКХ повышаются ежегодно. Обусловлена эта необходимость инфляцией. Поскольку рост цен должен быть примерно в тех же пределах, правительство устанавливает для субъектов порог, который они не могут превысить.

Как сообщает телеканал

Источник — dni.ru
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Гость|26.12.2019 10:15|

Какая приятная новость!!! УРААААААААААААААААААААААААА!!!

Имя: Гость
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