26.12.2019 | 16:54

Певица Алена Апина рассказала, что артисту Борису Моисееву нужна помощь. У артиста не осталось средств к существованию.

Алену Апину и Бориса Моисеева связывает давняя дружба. Вокалист является крестным отцом дочери певицы. Возможно, поэтому, когда артистка появилась в студии Андрея Малахова, тот первым делом поинтересовался состоянием здоровья ее коллеги.

Апина поведала, что Моисеев находится в тяжелом финансовом положении. Знаменитость живет на средства, которые жертвуют состоятельные фанаты.

"Он жив. Не могу сказать, что здоров. Насколько я понимаю, люди, поклонники его старинные, помогают ему материально, поддерживают. Мы же думаем, что мы вечные. Ничего не откладываем. Как птицы поем и поем, а это может произойти с каждым", – сказала Алена в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что Борис Моисеев частично парализован из-за двух инсультов: у него не функционируют рука и верхняя губа. Ходят слухи, что дорогостоящее лечение опустошило счета знаменитости. Якобы вокалист уже продал дачи в Латвии и Подмосковье.

Между тем звездный промоутер Сергей Лавров говорил журналистам, что Борис Моисеев живет на пенсию от государства. Как заслуженный артист России он получает 50 тысяч рублей ежемесячно.