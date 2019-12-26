26.12.2019 | 23:21

Кристина Асмус не учится на собственных ошибках, либо Егор Крид смог найти убедительные аргументы, чтобы вынудить замужнюю девушку вновь целовать другого мужчину.

Еще не утихли страсти вокруг постельной сцены из фильма «Текст», в котором Асмус изображала утехи с Янковским, как в сети появился фрагмент ролика, где Кристина снова готова поцеловать "не Харламова".

На этот раз в роли объекта любовных утех девушки выступил бывший музыкант Black Star Егор Крид. Певец разместил тизер на своей странице в социальной сети Инстаграм, коротко подписав видео - "клип Love is - ЗАВТРА на моем YouTube канале! Не пропусти премьеру. Там ОЧЕНЬ интересно". (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции).

Многие пользователи уверены, что Крид вовремя решил привлечь Асмус для сотрудничества. Имя Кристины сейчас на слуху. Правда нашлись и те, кто отпустил колкости в адрес звезд.

"А что, так можно было?", "А Харламов точно знает?", "Харламов точно сценарий утвердил", "Кристине явно чего-то не хватает, раз она снимается в любовных сценах с другими мужиками", - троллят актрису пользователи Интернета.