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Полезное | Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались

26.12.2019|15:48
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Бизнесмен Лев Деньгов раскрыл подробности романа с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией. Отношения предпринимателя и артистки развиваются стремительно.

Как оказалось, влюбленные уже решились на важный для их будущего шаг. Лев Деньгов и Кети Топурия съехались. "Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы", – сказал избранник знаменитости.

Деньгов отказался комментировать слухи о возможной беременности Кети Топурии. Говорить на эту тему он пока не хочет "из соображений личного и этического характера". "Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую", – цитирует бизнесмена РИА Новости.

Напомним, на днях в Сети появился ролик, который взбудоражил поклонников Кети Топурии. Видео сделано на выступлении артистки. Кети стоит на сцене облаченная в черно-белое свободное платье.

Фанатам показалось, что у звезды заметен растущий животик. Обыватели тут же решили, что вокалистка ждет ребенка. Возможно, у маленькой Оливии, дочери певицы от прошлых отношений, появится братик или сестричка. Не исключено, что влюбленные решили жить вместе из-за незапланированной беременности.

Ранее Кети Топурия рассказывала, что у Льва Деньгова подрастают сын и дочь. Также она прокомментировала информацию о том, что у него умер ребенок. Якобы в этот страшный момент Лев ушел от жены, оставив ее одну с этой трагедией. Артистка заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.

Источник — dni.ru
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