26.12.2019 | 23:06

Филипп Киркоров славится своей жизнерадостностью и безграничной энергией. Многие просто не понимают, откуда в 52-летнем артисте столько драйва.

На этот раз певец отличился буквально в святая святых - Большом Кремлевском Дворце. Киркоров вместе с семьей решил посетить Кремлевскую елку.

Видео, которое появилось в телеграм-канале "Только никому", убедительно демонстрирует, что развлечения для детей полезны и взрослым.

Пока сын Мартин зевает, дочь Алла-Виктория скучает, а дедушка Бедрос вообще заснул, поп-король не может сдержать свои эмоции. Киркоров в восторге от происходящего!

Стоит отметить, что в последние дни Филипп отдает всего себя своей семье. Несколько дней назад артист вместе с детьми посетил ледовое шоу Плющенко, побывал на открытии детского клуба Eataly и даже умудрился заглянуть на Fashion TV Awards, конечно, в сопровождении Мартина и Аллы-Виктории.