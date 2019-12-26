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Полезное | «Это ее альфонс»: Эвелину Бледанс застукали в компании молодого мачо

26.12.2019|11:44
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50-летняя актриса Эвелина Бледанс остается одной из самых завидных невест. Поклонники активно следят за ее личной жизнью в надежде первыми узнать о новом романе знаменитости.

Светская львица сама спровоцировала слухи о зарождении отношений. Накануне она предстала в компании молодого человека.

Им оказался телеведущий и актер Артем Данин. На снимке, который Эвелина опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм", они стоят, тесно прижавшись к друг другу. В руках у Бледанс сразу несколько роскошных букетов.

"Мой прекрасный принц, с днем рождения! @artemdanin, все самое лучшее – тебе!" – подписала фото артистка.

Поклонники заподозрили неладное. Многие предположили, что звезд связывают далеко не дружеские отношения. Некоторые обрадовались от мысли, что Бледанс обрела счастье.

"Поздравляю Вас, Эвелина! Хорош принц! А Вы еще прекраснее!", "От всей души рада за вас! Спасибо, что поделились с нами своим счастьем. Пусть ваш союз принесет радость, любви и женского счастья!" – написали фанаты.

"Красивый парень, красивая Эвелина, отлично смотритесь!" – отметил фолловер. Другая часть аудитории скептически отнеслась к выбору светской львицы, сообщает Пятый канал. "Это ее альфонс", "На те же грабли..." – посетовали критики.

Источник — dni.ru
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