26.12.2019 | 23:40

Близкие Пелагеи и ее супруга-хоккеиста Ивана Телегина прокомментировали новость о том, что они расстаются. По их словам, спортсмен давно ходил налево.

Как ни старалась певица удержать мужа, ее попытки оказались тщетными. Знакомые звездной пары утверждают, что Пелагея артистка изводила мужа ревностью и закатывала истерики.

"Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его", – цитирует окружение Пелагеи Starhit. Примечательно, что вскрылась и информация о том, что сама артистка начала встречаться с хоккеистом, когда у него была избранница. Более того, возлюбленная спортсмена Евгения была в положении.

"Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией…", – сообщили близкие Пелагеи и Телегина. Получается, что исполнительницу постигла та же печальная участь, что и у брошенной ранее хоккеистом девушки.

Отметим, что супруга Пелагеи недавно застали в театре с молодой блондинкой. По некоторым данным, новой любовницей Телегина стала тусовщица и владелица турфирмы Мария Гончар. Интересно, что девушка очень похожа на Пелагею, только значительно моложе нее.

Знакомые Телегина говорят, что свой роман на стороне он даже не пытался скрыть. Любовники проводили время вместе и даже не стеснялись публиковать совместные фото, но потом их удалили. Более того, новая пассия хоккеиста оказалась знакома с Пелагеей.

Напомним, ранее исполнительница сообщила, что рассталась с мужем после трех лет брака. При этом Пелагея отметила, что о проведенном времени вместе не жалеет.