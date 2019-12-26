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Полезное | Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

26.12.2019|16:25
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Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. В публикации в Instagram она подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству».

Так Водонаева отреагировала на ноябрьскую новость о том, что Минздрав Самарской области рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Она обратилась к читающим ее россиянкам, назвав их главным «материнским фондом» страны.

«Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания», — отметила она. Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру прежде чем заводить детей, а не слушать политиков, рекомендующих обратное.

По ее словам, россияне живут в «нищей и жадной стране», и Водонаева не может себе представить, как можно обеспечивать семью с несколькими детьми на две средние зарплаты. Она заключила, что пора перестать врать самим себе и признать, что истинная причина снижения численности населения страны «только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами».

Водонаева родила единственного ребенка в браке с первым мужем — бизнесменом Алексеем Малакеевым. Сын Богдан появился у пары в августе 2010 года. В настоящее время ведущая в разводе со вторым супругом и продолжает сама воспитывать девятилетнего ребенка.

По данным Росстата, в 2019 году зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения. За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось.

Источник — lenta.ru
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