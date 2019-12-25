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Полезное | Сколько стоит звезда на Новый год: Антонову готовы заплатить 250 тысяч евро

25.12.2019|08:37
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Накануне новогодних праздников резко возрастает спрос на звезд российской эстрады. Многие коллективы и просто состоятельные граждане готовы платить десятки, а порой и сотни тысяч долларов, чтобы порадовать себя выступлением известных артистов.

Издание «Московский комсомолец» раскрыло имена самых востребованных певцов на новогодних корпоративах в нашей стране.

Известный продюсер Евгений Морозов поделился с журналистами информацией, что в последние несколько лет одними самыми высокооплачиваемых и популярных остаются такие личности, как Дмитрий Билан, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Леонид Агутин.

«Есть артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: "Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!" Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко», — рассказал Морозов в интервью.

Пользуются у россиян спросом услуги Владимира Кузьмина и Сосо Павлиашвили. Причем приглашение этих звезд на свое мероприятие будет весьма бюджетным решением.

По словам продюсера, среди представительниц прекрасной половины человечества больше всего за свое выступление на корпоративе берут Полина Гагарина и Вера Брежнева. Чтобы насладиться пением артисток придется выложить от 80 до 100 тысяч евро.

Напомним, недавно стало известно, что Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева отказалась выступить на новогоднем корпоративе за 21 миллион рублей.

Источник — lenta.ru
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